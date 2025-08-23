Κλήρωση Μουντιάλ 2026: Στην Ουάσιγκτον με Τραμπ και Ινφαντίνο

Η κλήρωση του Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον στις 5 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για την πρώτη φάση της διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Kennedy Center, με τη συμμετοχή του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος παρέδωσε στον Τραμπ το τρόπαιο της διοργάνωσης και ένα γιγαντιαίο αντίγραφο εισιτηρίου για τον τελικό στη Νέα Υόρκη.

Ο Τραμπ, εμφανώς ενθουσιασμένος, δήλωσε ότι μπορεί να αλλάξει την ονομασία του Kennedy Center για να περιλαμβάνει το όνομά του. Παράλληλα, ανέφερε ότι η πρόσβαση φιλάθλων από τις περισσότερες χώρες θα είναι εύκολη, ενώ τόνισε ότι πολίτες ορισμένων χωρών μπορεί να αντιμετωπίσουν περιορισμούς λόγω της πολιτικής των ΗΠΑ. Σε χιουμοριστικό τόνο, σχολίασε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν «μπορεί να έρθει ή όχι» για τη διοργάνωση.

