Τράμπ: Δίνει διορία δύο εβδομάδων στον Πούτιν, αλλιώς χάνει την ψυχραιμία του – «Έρχονται μαζικές κυρώσεις και δασμοί»

Την πρόθεσή του να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, αν δεν υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες για την επίλυση του ουκρανικού επανέλαβε ο Ντόναλντ Τράμπ, δείχνοντας απογοητευμένος, μόλις μία εβδομάδα μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Θα πάρω μια απόφαση για το τι θα κάνουμε και θα είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, είτε πρόκειται για μαζικές κυρώσεις, είτε για μαζικούς δασμούς, είτε και για τα δύο, είτε δεν θα κάνουμε τίποτα και θα πούμε “είναι δικός σας πόλεμος”», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος χθες (22.08).

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, αναφέρθηκε στις ενδεχόμενες κυρώσεις, δείχνοντας μία φωτογραφία της συνάντησής του με τον Ρώσο Πρόεδρο στο κόκκινο χαλί στην Αλάσκα, υπογραμμίζοντας ότι ο Πούτιν ήθελε να παρευρεθεί στο Μουντιάλ Ποδοσφαίρου του 2026 στις ΗΠΑ. UPI POOL

«Πρόκειται να υπογράψω για εκείνον. Όμως μου έστειλαν και σκέφτηκα ότι θα σας άρεσε να το δείτε, είναι ένας άνδρας που ονομάζεται Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος πιστεύω ότι θα έρθει, ανάλογα με το τι θα συμβεί. Μπορεί να έρθει, μπορεί και όχι, ανάλογα με το τι θα συμβεί», σημείωσε ο Τραμπ.

«Δεν είμαι ευτυχής που η Ρωσία βομβάρδισε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες (22.08) δυσαρεστημένος για το ότι η Ρωσία έπληξε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία και ευρύτερα πως «δεν είναι ευτυχής» για τη συνέχιση του πολέμου ανάμεσα στις δυο χώρες.

«Δεν είμαι ευτυχής γι’ αυτό και δεν είμαι διόλου ευτυχής για οτιδήποτε αφορά τον πόλεμο», απάντησε ο αρχηγός του κράτους ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με το πλήγμα που προκάλεσε μεγάλη καταστροφή τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε αμερικανική εταιρεία στην πόλη Μουκάτσεβο, στη δυτική Ουκρανία.

Ζελένσκι: «Η Ρωσία κάνει ότι μπορεί για να μη γίνει η συνάντηση»

Την ίδια ώρα ο Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αποτρέψει μια ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ του ίδιου και του Πούτιν. Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι επανειλημμένα έχει ζητήσει από τον Πούτιν να συναντηθούν, λέγοντας ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διαπραγματευτούν το τέλος του πολέμου.

«Η συνάντηση είναι ένα από τα συστατικά για το πώς θα λήξει ο πόλεμος. Και αφού δεν θέλουν να τελειώσει, θα ψάξουν χώρο για να το αποφύγουν». Από την πλευρά του ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ μιλώντας στο NBC είπε ότι δεν υπάρχει ατζέντα για τέτοια σύνοδο. «Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι όταν θα είναι έτοιμη η ατζέντα για μια σύνοδο. Αυτή η ατζέντα δεν είναι καθόλου έτοιμη», υπιγράμμισε.