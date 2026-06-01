Με Μόντριτς στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 η Κροατία – Η τελική αποστολή

Ο αρχηγός της Κροατίας, Λούκα Μόντριτς, αναμένεται να ηγηθεί της Εθνικής Ομάδας της χώρας του στην τελευταία του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς ο προπονητής Ζλάτκο Ντάλιτς ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (1/6) μια αμετάβλητη αποστολή 26 παικτών.

Ο Ντάλιτς δεν προχώρησε σε αλλαγές σε σχέση με την προεπιλογή που είχε ανακοινωθεί στις 18 Μαΐου, «κόβοντας» τους επτά παίκτες που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής, με την Κροατία να στοχεύει σε μια ακόμη πορεία διάκρισης μετά τις πρόσφατες επιτυχίες της σε μεγάλες διοργανώσεις.

🚨 Croatia's OFFICIAL 2026 World Cup squad!

Ο 40χρονος Μόντριτς θα έχει μια τελευταία ευκαιρία να οδηγήσει την Κροατία στην κορυφή του κόσμου, έχοντας ήδη φτάσει στον τελικό του Μουντιάλ το 2018 στη Ρωσία και στην τρίτη θέση στο Κατάρ το 2022.

Η αποστολή του Ντάλιτς συνδυάζει εμπειρία και νεανικό ταλέντο, ιδιαίτερα στην άμυνα, όπου ο στόπερ της Μάντσεστερ Σίτι, Γιόσκο Γκβάρντιολ, πλαισιώνεται από τον ιδιαίτερα υποσχόμενο 19χρονο Λούκα Βούσκοβιτς, ο οποίος αποκτά εμπειρίες ως δανεικός στο Αμβούργο.

Η Κροατία βρίσκεται σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο (6ο όμιλο), όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, την Γκάνα και τον Παναμά.