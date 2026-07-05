Τέλος από τη Βαλένθια ο Μοντέρο – Ανακοινώνεται από τον Ολυμπιακό

Το τέλος της συνεργασίας της με τον Ζαν Μοντέρο ανακοίνωσε η Βαλένθια, με τον Δομινικανό γκαρντ να ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του, καθώς την ερχόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στον Ολυμπιακό.

Ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος πανηγύρισε με τη Βαλένθια την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος αλλά και την πρόκριση στο Final Four της Euroleague.

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¡Mucha suerte, @jeanmontero03! 🧡



Cas 👉 Jean Montero se desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/hYsQ4xaLff



Val 👉 Jean Montero es desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/jyMQmSVAws



Eng 👉 Jean Montero parts ways with Valencia Baskethttps://t.co/RZiGxGP0B6 pic.twitter.com/gU5bYpwTbl— Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 5, 2026

Στη φετινή Euroleague ο 22χρονος είχε 14.4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ, ενώ βρέθηκε στην κορυφαία πεντάδα της χρονιάς μαζί με τους Ελάιτζα Μπράιαντ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Σάσα Βεζένκοφ.