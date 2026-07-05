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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος από τη Βαλένθια ο Μοντέρο – Ανακοινώνεται από τον Ολυμπιακό

Ο 22χρονος ήταν στην κορυφαία πεντάδα της Euroleague

Τέλος από τη Βαλένθια ο Μοντέρο – Ανακοινώνεται από τον Ολυμπιακό
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Το τέλος της συνεργασίας της με τον Ζαν Μοντέρο ανακοίνωσε η Βαλένθια, με τον Δομινικανό γκαρντ να ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του, καθώς την ερχόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στον Ολυμπιακό.

Ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος πανηγύρισε με τη Βαλένθια την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος αλλά και την πρόκριση στο Final Four της Euroleague.

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Στη φετινή Euroleague ο 22χρονος είχε 14.4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ, ενώ βρέθηκε στην κορυφαία πεντάδα της χρονιάς μαζί με τους Ελάιτζα Μπράιαντ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Σάσα Βεζένκοφ.

Παράλληλα, ο Δομινικανός ήταν απίστευτος στη σειρά τελικών στο ισπανικό πρωτάθλημα, καθώς στα τέσσερα παιχνίδια απέναντι στην Μπαρτσελόνα είχε κατά μέσο όρο 23.8 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 5.4 ασίστ και 30.3 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

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