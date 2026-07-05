Τέλος από τη Βαλένθια ο Μοντέρο – Ανακοινώνεται από τον Ολυμπιακό
Ο 22χρονος ήταν στην κορυφαία πεντάδα της Euroleague
Το τέλος της συνεργασίας της με τον Ζαν Μοντέρο ανακοίνωσε η Βαλένθια, με τον Δομινικανό γκαρντ να ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του, καθώς την ερχόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στον Ολυμπιακό.
Ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος πανηγύρισε με τη Βαλένθια την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος αλλά και την πρόκριση στο Final Four της Euroleague.
¡Mucha suerte, @jeanmontero03! 🧡
Cas 👉 Jean Montero se desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/hYsQ4xaLff
Val 👉 Jean Montero es desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/jyMQmSVAws
Eng 👉 Jean Montero parts ways with Valencia Baskethttps://t.co/RZiGxGP0B6 pic.twitter.com/gU5bYpwTbl— Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 5, 2026
Στη φετινή Euroleague ο 22χρονος είχε 14.4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ, ενώ βρέθηκε στην κορυφαία πεντάδα της χρονιάς μαζί με τους Ελάιτζα Μπράιαντ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Σάσα Βεζένκοφ.
Παράλληλα, ο Δομινικανός ήταν απίστευτος στη σειρά τελικών στο ισπανικό πρωτάθλημα, καθώς στα τέσσερα παιχνίδια απέναντι στην Μπαρτσελόνα είχε κατά μέσο όρο 23.8 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 5.4 ασίστ και 30.3 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
πηγή στην Google
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