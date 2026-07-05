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ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στις Αμμούδες Ρόδου – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

30 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο

Πυρκαγιά στις Αμμούδες Ρόδου – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:41

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη το μεσημέρι της Κυριακής, 5 Ιουλίου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αμμούδες στη Ρόδο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, εννέα οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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Ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, καθώς ο έντονος κυματισμός δυσχεραίνει τη διαδικασία υδροληψίας από τη θάλασσα, γεγονός που επηρεάζει τις συνεχείς ρίψεις νερού.

   Παράλληλα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς, λαμβάνοντας σε πραγματικό χρόνο εικόνα από drone με οπτική και θερμική κάμερα.

   Στην περιοχή έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρόδου, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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