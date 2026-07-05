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ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Δροσιά Ευβοίας

Μετά από άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Δροσιά Ευβοίας
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:33

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής, 5 Ιουλίου στην περιοχή της Δροσιάς στη Χαλκίδα, στη θέση Μπουρνώντα σε χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με το evima.gr, η φωτιά προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων, ενώ στη μάχη με τις φλόγες κλήθηκαν να συνδράμουν και εναέρια μέσα.

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Χαλκίδα

Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε άμεσα.

Στις 13:51 εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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