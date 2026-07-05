Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Δροσιά Ευβοίας
Μετά από άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής, 5 Ιουλίου στην περιοχή της Δροσιάς στη Χαλκίδα, στη θέση Μπουρνώντα σε χαμηλή βλάστηση.
Σύμφωνα με το evima.gr, η φωτιά προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων, ενώ στη μάχη με τις φλόγες κλήθηκαν να συνδράμουν και εναέρια μέσα.
Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην δροσιά Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2026
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε άμεσα.
Στις 13:51 εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μπουρνώντας_Χαλκίδας της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 5, 2026
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