Κρήτη: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Δευτέρα σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο

Πολύ υψηλός αναμένεται να είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Κρήτη τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, οι Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου κατατάσσονται στην κατηγορία κινδύνου 4. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στις περιοχές αυτές, βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, με το αναγκαίο προσωπικό και τα τεχνικά μέσα να έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, τίθενται σε ισχύ μια σειρά από απαγορεύσεις και ειδικότερα, απαγορεύονται η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, η χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιαδήποτε δραστηριότητα, το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών, καθώς και οι θερμές εργασίες, όπως συγκολλήσεις και κοπές μετάλλων. Παράλληλα, δεν επιτρέπονται οι υπαίθριες ψησταριές, τα ιπτάμενα φαναράκια και η χρήση πυροτεχνημάτων.

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Επιπλέον, περιορισμοί τίθενται στη διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία πολιτών και οχημάτων σε δασικές και ευαίσθητες περιοχές. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα δάση Σύμης, Ρούβα – Ζαρού, Κουδουμά, Κέρης, Φουρνί, Γιούχτα και Επανωσήφη. Στο Λασίθι,τα μέτρα αφορούν περιοχές όπως το Αζιλακόδασος, τα δάση Βαθύ, Θρυπτής, Σελάκανου και Κρούστα, καθώς και το Φοινικόδασος Βάι κατά τις νυχτερινές ώρες. Αντίστοιχα, στο Ρέθυμνο περιλαμβάνονται τα περιαστικά δάση Ευλιγιάς – Προφήτη Ηλία – Αγίου Ιωάννη, η περιοχή νότια της Μονής Αρκαδίου, το φαράγγι Μύλων, καθώς και άλλες δασικές και προστατευόμενες περιοχές.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.