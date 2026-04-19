Τραγωδία στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Τριπόλεως: Νεκρή η οδηγός του αυτοκινήτου που καρφώθηκε σε κολώνα

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Τριπόλεως καθώς η γυναίκα που με το αυτοκίνητό της καρφώθηκε σε κολώνα δεν τα κατάφερε και έχασε τη ζωή της.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η άτυχη γυναίκα εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός οδοστρώματος και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα φωτισμού.

Η οδηγός εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματος και για τον απεγκλωβισμό της επιχείρησαν πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου και το κλιμάκιο Νεμέας.

Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε η γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.