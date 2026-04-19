ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ντέρμπι «Δικεφάλων» που ίσως κρίνει πρόωρα τον τίτλο, διεξάγεται στην «Allwyn Arena», με την ΑΕΚ να κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ.

Λίγες ημέρες μετά τον άδοξο αποκλεισμό από το UEFA Conference League στα χέρια της Ράγιο Βαγιεκάνο – αφού το 3-1 της ρεβάνς δεν έφτανε να ανατρέψει την ήττα με 3-0 στο «Βαγιέκας» – η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς καλείται να ανασυντάξει δυνάμεις και να πάρει νίκη που θα ισοδυναμεί με… μισό πρωτάθλημα.

Ειδικά, αν το «τρίποντο» για την Ένωση συνδυαστεί, λίγο αργότερα, με απώλεια του Ολυμπιακού, οι σαμπάνιες μπορούν να ανοίξουν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην άλλη πλευρά, οι δυο εβδομάδες αγωνιστικής απραξίας ήταν γεμάτες θρήνο για τον ΠΑΟΚ, αφού αφενός έφυγε από τη ζωή ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, πατέρας του Ράζβαν, αφετέρου η «ασπρόμαυρη» οικογένεια έχασε και τον Στέφανο Μπορμπόκη.

Οι Θεσσαλονικείς θέλουν το «τρίποντο» και γι’ αυτούς αλλά, κυρίως, για να πολλαπλασιάσουν τις πιθανότητες να κατακτήσουν το πρωτάθλημα στα 100 χρόνια από την ίδρυσή τους κι ενώ την επόμενη εβδομάδα (Σάββατο 25/4, 20:30) ακολουθεί ο τελικός του Κυπέλλου κόντρα στον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από την Cosmote Sport 2.