Συνέτριψε την Χάποελ και θα βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού AKTOR στα Play-in της Euroleague η Μονάκο

H Μονακό συνέτριψε τη Χαποέλ Τελ Αβίβ στο Πριγκιπάτο και συνεχίζει στα play in της Euroleague, όπου θα βρει απέναντι της τον Παναθηναϊκό στην πρώτη μάχη μεταξύ των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις 7-8.

Οι Μονεγάσκοι (ρεκόρ 22-16) «πάτησαν» την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη με 105-85, για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, με το σύνολο του Έλληνα τεχνικού να τερματίζει τελικά στην έκτη θέση με ρεκόρ 23-15 και να προκρίνεται απευθείας στα πλέι οφ. Πλέον η Μονακό περιμένει το αποτέλεσμα του «τριφυλλιού» για να μάθει αν ο πρώτος αγώνας στα Play In θα διεξαχθεί στις (21/4) στο Telekom Center Athens (αν νικήσει απόψε ο Παναθηναϊκός) ή στο Πριγκιπάτο (αν χάσει απόψε ο Παναθηναϊκός).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, παρότι παρατάχθηκε με μόλις οκτώ παίκτες, επέβαλε τον ρυθμό της και «καθάρισε» το παιχνίδι από νωρίς, χτίζοντας διψήφιες και στη συνέχεια μη αναστρέψιμες διαφορές, που έφτασαν έως και το +29. Η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη δεν κατάφερε να αντιδράσει ουσιαστικά, γνωρίζοντας βαριά ήττα που τη έριξε στην 6η θέση, χάνοντας την τετράδα που έδινε το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ με 30 πόντους (career high), ενώ ο Μάικ Τζέιμς πρόσθεσε 20 πόντους και 7 ασίστ. Για τη Χάποελ ξεχώρισαν οι Κρις Τζόουνς (17π., 10ασ.) και Ντάνιελ Οτούρου (14π., 11ρ.) με νταμπλ-νταμπλ.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 58-41, 81-61, 105-85