Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του ιστορικού τελευταίου ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται για τα playoffs της Super League τον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής 19/4 στο τελευταίο ντέρμπι των δυο ομάδων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Στο ντέρμπι «αιωνίων», τελευταίο στην ιστορική Λεωφόρο, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μπαίνουν από διαφορετική αφετηρία. Το 0-0 που απέσπασαν οι «πράσινοι» στην Τούμπα, ναι μεν κρίθηκε ως θετικό αποτέλεσμα, ωστόσο δεν άλλαξε πολλά αναφορικά με τη βαθμολογική θέση.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ επιβάλλεται να επικρατήσει των «ερυθρολεύκων» εφόσον θέλουν να διατηρήσουν ελπίδες για ένα καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αντίθετα, δύο εβδομάδες γεμάτες εσωστρέφεια πέρασαν για τον Ολυμπιακό.

Η εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ αφενός έφερε τους «ερυθρόλευκους» στο -5 από την κορυφή, αφετέρου επέτεινε τον προβληματισμό για την επιθετική λειτουργία, αφού η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε για τρίτη φορά στις τέσσερις αγωνιστικές μακριά από τα αντίπαλα δίχτυα.

Οι Πειραιώτες ευελπιστούν να πάρουν το «τρίποντο», γνωρίζοντας το αποτέλεσμα του αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια προκειμένου να επανακαθορίσουν το στόχο ενόψει του φινάλε της σεζόν.

O αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.