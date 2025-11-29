Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0: Κυριάρχησαν και επέστρεψαν στις νίκες οι γηπεδούχοι

Μεγάλο τρίποντο πήρε η Κηφισιά που επικράτησε σχετικά άνετα του Πανσερραϊκού με 3-0, αφήνοντας πίσω τις δύο ήττες με 3-1 από τον Ολυμπιακό και 3-0 από τον ΠΑΟΚ.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων δεν είχε στη διάθεσή της τον Ανδρέα Τεττέη, όμως είχε σε μεγάλη ημέρα τους Λαρουσί, Πόμπο και Αντονίσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώτος σημείωσε δύο γκολ, ο δεύτερος μοίρασε μία ασίστ, ενώ ο τρίτος έκανε σμπαράλια την άμυνα των “λιονταριών”, καθώς είχε δύο δοκάρια, συμμετείχε στο πρώτο και στο δεύτερο τέρμα, ενώ πήρε και την κόκκινη του Λιάσου στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν καλά στημένη, δεν άφησε κενά στην αμυντική της γραμμή και στο 15′ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής της Super League. Μετά από ωραία κομπίνα, ο Πόμπο βρήκε με κάθετη τον Αντόνισε, αυτός σούταρε, ο Τιναλίνι απέκρουσε και ο Λαρουσί πήρε το ριμπάουντ και έκανε το 1-0 με συρτό σουτ.

Σε μία από τις τελευταίες φάσεις του πρώτου μέρους, ο Λιάσος δέχθηκε την κόκκινη κάρτα, μετά από on-field review του Τσιμεντερίδη, για πάτημα με τις τάπες στο δεξί πόδι του Αντόνισε. η Κηφισιά έφτασε στο 2-0 και “κλείδωσε” το “τρίποντο”. Ο Αμανί έκλεψε την μπάλα περίπου 30 μέτρα μακριά από το τέρμα του Πανσερραϊκού, τροφοδότησε τον Πόμπο, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός σούταρε, ο Τιναλίνι απέκρουσε, όμως στην επαναφορά ο Πόμπο την έστειλε για δεύτερη φορά στα δίχτυα.

Στο 85′ ήρθε και τρίτο γκολ από τους γηπεδούχους, με φοβερό μονοκόμματο σουτ του Λαρουσί, μετά από άψογο στρώσιμο της μπάλας από τον Πόμπο.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρες, Πέτκοβ, Ποκόρνι, Λαρουσί, Σιμόν (87′ Χριστόπουλος), Πέρεθ (73′ Ρουκουνάκης), Εμπό (74′ Αμανί), Πόμπο, Παντελίδης (87′ Σμπώκος), Αντόνισε, Μούσιολικ (74′ Σόουζα)

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Βερνόν, Κάλινιν (86′ Τσαούσης), Φέλτες, Λύρατζης, Ομεονγκά (73′ Μπρουκς), Λιάσος, Γκιγιομιέ, Ιβάν (65′ Μάρας), Νούνελι (65′ Καρέλης), Γκριν (86′ Μπανζάκι)