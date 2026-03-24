Καρυπίδης στους παίκτες του Άρη: «Κλείστε τα αυτιά σας και ας αποδοκιμάζουν εμένα»

Ο Άρης ηττήθηκε με 0-2 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» από τον ΟΦΗ στην τελευταία αγωνιστική της Superleague, με τους οπαδούς να είναι εμφανώς απογοητευμένοι με την πορεία της ομάδας τους.

Μετά τον αγώνα ο Θεόδωρος Καρυπίδης πήγε στα αποδυτήρια με σκοπό να εμψυχώσει τους παίκτες του ενόψει των play-off από τις θέσεις 5-8. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι: «Δεν έχει κριθεί τίποτε ακόμα. Δεν είναι καλύτεροι από εμάς οι υπόλοιποι. Κλείστε τα αυτιά σας και μείνετε ενωμένοι»

Αναλυτικά όσα είπε στην ομάδα:

«Δεν έχει κριθεί τίποτε ακόμα. Δεν είναι καλύτεροι από εμάς οι υπόλοιποι. Κλείστε τα αυτιά σας και μείνετε ενωμένοι. Αφήστε να έχω εγώ την ευθύνη και να αποδοκιμάζουν εμένα. Έχετε μία τελευταία ευκαιρία να αποδείξετε ότι μπορείτε να το γυρίσετε. Αξίζετε παραπάνω. Δώστε τα όλα στα πλέι οφ. Μπορούμε ακόμα να πάρουμε την 5η θέση».