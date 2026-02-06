Καρδίτσα – Παναθηναϊκός: Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης οπαδών

Την απαγόρευση μετακίνηση οπαδών επέβαλε η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλίας για το παιχνίδι Καρδίτσα – Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της Κ.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, κατά τη διεξαγωγή του αγώνα καλαθοσφαίρισης της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της BASKET LEAGUE, μεταξύ των ομάδων «Κ.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Κ.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ», ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 16:00’, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ», για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.