Καραλής: “Στόχος μου το παγκόσμιο ρεκόρ, τα όνειρα δεν έχουν πήχη”

Ο Εμμανουήλ Καραλής έδειξε για ακόμη μία φορά γιατί πλέον είναι ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές στου άλματος επί κοντώ μετά την επική μονομαχία με τον Μόντο Ντουπλάντις στο τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου στο Τορούν της Πολωνίας.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο Εμμανουήλ Καραλής τόνισε ότι ο στόχος του είναι να καταφέρει κάποια στιγμή να φθάσει μέχρι και το παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Έλληνας δευτεραθλητής κόσμου πλέον, στον κλειστό στίβο, μίλησε για τη βοήθεια του Γιώργου Πομάσκι στους αγώνες και αποκάλυψε τα όνειρά “τα οποία δεν έχουν πήχη”

Οι δηλώσεις Καραλή

«Μέσα στα τελευταία τρία χρόνια άλλαξαν πάρα πολλά, το προπονητικό μου τιμ. Μπήκε ο Πομάσκι που μαζί με τον Μίλτο κάνουμε πολλή δουλειά. Έφτασα να πηδάω για το 6,25 που μόνο στα όνειρά μου θα το έβλεπα κάποτε.

Ονειρεύομαι πολύ, τα όνειρα δεν έχουν πήχη. Ήμουν κοντά και κάποια στιγμή θα τα καταφέρω. Θέλω να πάρω το χρυσό, θέλω να πετύχω παγκόσμια ρεκόρ και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω»..