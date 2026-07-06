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Τσουκαλάς προς Θεοδωρικάκο: Ο Υπουργός Ανάπτυξης επιβεβαιώνει ότι ο κατάλογος των προϊόντων ΔΕΝ υπάρχει

Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ

Τσουκαλάς προς Θεοδωρικάκο: Ο Υπουργός Ανάπτυξης επιβεβαιώνει ότι ο κατάλογος των προϊόντων ΔΕΝ υπάρχει
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Σφοδρή επίθεση κατά του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Συγκεκριμένα, αφορμή στάθηκε για μια ακόμη φορά ο κατάλογος των προϊόντων με τις μειώσεις τιμών.

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«”Την Πέμπτη θα συναντηθώ με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και την Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για να συγκεκριμενοποιήσουμε τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών” δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ.Θεοδωρικάκος απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ.

Δηλαδή μετά από 8 ημέρες αφότου ανακοινώθηκε με τυμπανοκρουσίες η «συμφωνία κυρίων» Μαξίμου-Αγοράς, ο Υπουργός επιβεβαιώνει ότι ο κατάλογος των προϊόντων ΔΕΝ υπάρχει. Πιάστηκαν στα πράσα να προσπαθούν να εξαπατήσουν τους καταναλωτές. ΘΑ τον συζητήσουν μετά από 11 μέρες από τις επίσημες ανακοινώσεις και ΘΑ ενημερώσουν κατόπιν τους καταναλωτές. Πόση υποκρισία πια στην πλάτη των πολιτών!» ανέφερε.

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