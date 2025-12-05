ΚΑΕ Ολυμπιακός: Τι ισχύει με τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Φενέρμπαχτσε

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωση της αναφέρθηκε το τι μέλλει γενέσθαι με τα εισιτήρια του αγώνα με την Φενέρμπαχτσε.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει το εισιτήριό τους θα ισχύσει κανονικά για τη νέα ημερομηνία που θα οριστεί από την Ευρωλίγκα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναβληθείσα αναμέτρηση της Πέμπτης (04/12, 21:15) με αντίπαλο την Φενέρμπαχτσε, ότι το εισιτήριό τους θα ισχύσει κανονικά για τη νέα ημερομηνία που θα οριστεί από την Ευρωλίγκα.

Όσοι επιθυμούν την ακύρωση του εισιτηρίου τους, παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο [email protected], ώστε να προχωρήσει η επιστροφή του αντιτίμου.