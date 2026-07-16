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Αγωνία στην Ισπανία με Γιαμάλ για τον τελικό του Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Αργεντινή

Ανησυχία στους «Φούριας Ρόχας»

Αγωνία στην Ισπανία με Γιαμάλ για τον τελικό του Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Αργεντινή
X/World Cup
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Με ατομικό πρόγραμμα συμμετείχαν στην προπόνηση της εθνικής Ισπανίας οι Λαμίν Γιαμάλ και Πέδρο Πόρο, κατά την έναρξη της προετοιμασίας για τον τελικό του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αργεντινή, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (19/7) στο Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF), η διαφοροποιημένη προπόνηση των δύο ποδοσφαιριστών εντάσσεται στο πρόγραμμα διαχείρισης της επιβάρυνσης και δεν προκαλεί ανησυχία, καθώς αμφότεροι αναμένεται να είναι διαθέσιμοι για τον τελικό.

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Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Λουίς ντε λα Φουέντε είχε αναφέρει μετά τον ημιτελικό με τη Γαλλία ότι ο Πόρο αντιμετώπιζε ενοχλήσεις, ενώ ο Γιαμάλ αποκόμισε μικροχτυπήματα από τις μονομαχίες του στη διάρκεια της αναμέτρησης.

Οι υπόλοιποι διεθνείς προπονήθηκαν κανονικά σε χαλαρό κλίμα, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και την αυξημένη υγρασία. Η Ισπανία θα έχει στη διάθεσή της τρεις ημέρες για να ολοκληρώσει την προετοιμασία της πριν από τον τελικό.

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