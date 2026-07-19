«Ό,τι κι αν συμβεί απόψε, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει ιστορία» – Το συγκινητικό μήνυμα του Μέσι πριν τον τελικό του Μουντιάλ 2026

Απόψε η Αργεντινή έχει την ευκαιρία να εδραιώσει περαιτέρω τη θέση της στην ιστορία, εξασφαλίζοντας έναν δεύτερο συνεχόμενο τίτλο Παγκοσμίου Κυπέλλου παίζοντας εναντίον της Ισπανίας στο MetLife Stadium, στη Νέα Υόρκη.

Αυτός ο χώρος είναι αναμφίβολα συμβολικός για τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος ανακοίνωσε την διεθνή αποχώρησή του σε αυτό ακριβώς το στάδιο μετά την ήττα στον τελικό του Copa América το 2016 από τη Χιλή.

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Δέκα χρόνια αργότερα, η ιστορία έχει αλλάξει εντελώς καθώς ο αρχηγός της Αργεντινής έχει κερδίσει έκτοτε δύο τίτλους Copa América κι ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, το 2022: μια πραγματική αναγέννηση με την Αλμπισελέστε.

Ενώ πρόσφατα δήλωσε ότι «είχε ήδη τελειώσει το παιχνίδι», τον Μέσι εξακολουθεί να φαίνεται πως τον παρακινεί η επιθυμία να αφήσει το στίγμα του σε αυτή τη διοργάνωση για τελευταία φορά.

Έτσι, την παραμονή αυτού του πολυαναμενόμενου τελικού, ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας έστειλε ένα δυνατό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Το καλύτερο μέρος όλων αυτών των ετών δεν ήταν ποτέ μόνο οι τίτλοι, ήταν όλο το ταξίδι. Το να μοιράζομαι κάθε μέρα με αυτή την ομάδα, να παλεύω μαζί, να ξανασηκώνομαι σε δύσκολες στιγμές και να απολαμβάνω κάθε βήμα της διαδρομής. Ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες μου, το προσωπικό και όλους όσους εργάζονται καθημερινά για να κάνουν αυτή την Εθνική Ομάδα μια οικογένεια. Ό,τι και να συμβεί στον τελικό, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει ένα κεφάλαιο ιστορίας που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και που κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να σβήσει.