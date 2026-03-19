Ιράν: «Μποϊκοτάρουμε τις ΗΠΑ, όχι το Μουντιάλ», λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου Ταζ

Στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars έκανε δηλώσεις ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν και ανέφερε ότι η χώρα του μποϊκοτάρει τις ΗΠΑ και όχι το Μουντιάλ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος συνεχίζεται χωρίς καμία διάθεση για ειρήνη.

Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Ιράν, Μεχντί Ταζ είπε: «Προετοιμαζόμαστε για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μποϊκοτάρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μποϊκοτάρουμε το Μουντιάλ».

Η παρουσία του Ιράν στο Μουντιάλ που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό εξακολουθεί να είναι αβέβαιη, λόγω αντικρουόμενων δηλώσεων από αξιωματούχους της χώρας. Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η εθνική ομάδα του Ιράν είναι καλοδεχούμενη, χωρίς ωστόσο να διαβεβαιώνει για την ασφάλειά της.

Στον πρώτο γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου το Ιράν πρόκειται να αντιμετωπίσει την Νέα Ζηλανδία και το Βέλγιο στο Λος Άντζελες, καθώς και την Αίγυπτο στο Σιάτλ, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η προπονητική του βάση κατά την διάρκεια του τουρνουά, θα βρίσκεται στο Τούσον της Αριζόνα.

Να μεταφερθούν οι αγώνες της Εθνικής του ομάδας στο Μεξικό είχε συζητήσει το Ιράν, ωστόσο με ανακοίνωση της η FIFA ξεκαθάρισε ότι θα τηρηθεί το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί από τον Δεκέμβριο του 2025.