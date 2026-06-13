ΗΠΑ: Εξοντώθηκε ο αρχηγός της διαβόητης συμμορίας Tren de Aragua στη Βενεζουέλα – “Θα βρούμε αυτούς τους στυγερούς δολοφόνους” λέει ο Τραμπ

Την εξόντωση του αρχηγού της συμμορίας Tren de Aragua, της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης στη Βενεζουέλα και μιας από τις ισχυρότερες στη Λατινική Αμερική, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM) εξαπέλυσε αεροπορικό πλήγμα για να εξοντώσει «τον Νίνιο Γκερέρο, τον διαβόητο αρχηγό της Tren de Aragua, μιας από τις πιο αιμοδιψείς τρομοκρατικές οργανώσεις στον πλανήτη Γη».

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JUST IN: Trump says the U.S. conducted an airstrike in Venezuela killing Tren De Aragua leader Niño Guerrero pic.twitter.com/9r9dfjkwqC— BNO News Live (@BNODesk) June 13, 2026

Η Tren de Aragua σχηματίστηκε αρχικά στη Βενεζουέλα και επέκτεινε τη δράση της σε άλλα κράτη της Λατινικής Αμερικής – ιδίως στην Κολομβία, στο Περού και στη Χιλή. Η συμμορία, που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση» από την κυβέρνηση Τραμπ, κατηγορείται μεταξύ άλλων για εμπορία ανθρώπων, απαγωγές, βιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών και δολοφονίες.

Η στρατιωτική επιχείρηση, επεσήμανε ο Τραμπ, «συντονίστηκε στενά με τους φίλους μας στη Βενεζουέλα, με τους οποίους συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Ως αποτέλεσμα, οι τρομοκράτες της Tren de Aragua δεν έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Βενεζουέλα ή οπουδήποτε αλλού».

“At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth.” – President DONALD J. TRUMP 🇺🇸 pic.twitter.com/3R5IPxhPXX— The White House (@WhiteHouse) June 13, 2026

«Θα βρούμε αυτούς τους στυγερούς δολοφόνους και βαρόνους ναρκωτικών οπουδήποτε και οποτεδήποτε, και θα τους στείλουμε στα βάθη της κολάσεως όπου ανήκουν», υποσχέθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.