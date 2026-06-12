CNN: Τα σημεία «κλειδιά» για τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν – Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου

Σημαντικές πτυχές της υπό διαμόρφωση συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη έφερε στο φως ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος.

Μιλώντας στο δίκτυο CNN, επεσήμανε ότι οι διμερείς διαπραγματεύσεις έχουν αποδώσει μια καταρχήν συμφωνία, η οποία καλύπτει τόσο το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα όσο και το πλέγμα των οικονομικών κυρώσεων που πλήττουν τη χώρα.

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Στο επίκεντρο του προσχεδίου βρίσκεται η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και η άρση των αμερικανικών περιορισμών στη λειτουργία των λιμένων του Ιράν.

Το συγκεκριμένο σημείο κρίνεται ιδιαίτερα βαρύνουσας γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας, δεδομένου ότι η εν λόγω θαλάσσια δίοδος αποτελεί κομβική αρτηρία για το παγκόσμιο ενεργειακό εμπόριο.

Αναφορικά με το πυρηνικό σκέλος, ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να τερματίσει το τρέχον πυρηνικό της πρόγραμμα, συναινώντας παράλληλα στην παράδοση του εμπλουτισμένου υλικού που διαθέτει.

Βάσει του σχεδιασμού, το υλικό αυτό θα περάσει υπό τη δικαιοδοσία των ΗΠΑ, θα καταστραφεί εντός του Ιράν και ακολούθως θα απομακρυνθεί από την ιρανική επικράτεια.

Ως αντάλλαγμα, προβλέπεται η σταδιακή χαλάρωση των οικονομικών πιέσεων που υφίσταται το Ιράν επί σειρά ετών. Εντούτοις, η αμερικανική πλευρά καθιστά σαφές ότι η οικονομική ελάφρυνση δεν θα εφαρμοστεί αυτόματα με την υπογραφή της συμφωνίας.

«Τα οφέλη θα προκύψουν μόνο εφόσον υπάρξει πραγματική συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που θα αναληφθούν», ξεκαθάρισε ο αξιωματούχος, καθιστώντας σαφές ότι η άρση των μέτρων συναρτάται άμεσα με τη στάση της Τεχεράνης.

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Το ζήτημα αυτό συνιστά ένα από τα πιο ακανθώδη σημεία των επαφών. Η ιρανική κυβέρνηση ζητά ρητές εγγυήσεις για την άρση των κυρώσεων, την ώρα που οι ΗΠΑ προκρίνουν μια βήμα-προς-βήμα στρατηγική, όπου κάθε παραχώρηση θα προϋποθέτει απτές και επαληθεύσιμες κινήσεις συμμόρφωσης.

«Οι Ιρανοί δεν αποκομίζουν κανένα όφελος απλώς και μόνο επειδή συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις ή επειδή υπογράφουν ένα Μνημόνιο Κατανόησης», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή.

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Σύμφωνα με το αμερικανικό πλάνο, τα ανταλλάγματα θα δίνονται κλιμακωτά: η παράδοση του πυρηνικού υλικού θα ξεκλειδώσει συγκεκριμένα οικονομικά και πολιτικά οφέλη, ενώ η αποξήλωση των πυρηνικών υποδομών θα επιφέρει επιπλέον παραχωρήσεις. Περαιτέρω ελαφρύνσεις ενδέχεται να συνδεθούν με ευρύτερες δεσμεύσεις της Τεχεράνης για την ενίσχυση της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή.

Η επιβεβαίωση από το Ισλαμαμπάντ

Στις εξελίξεις παρενέβη και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, επιβεβαιώνοντας πως οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει στο τελικό κείμενο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

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“Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι μια συμφωνία επί του τελικού κειμένου της ειρηνευτικής συμφωνίας επιτεύχθηκε και ότι το Πακιστάν τώρα εργάζεται και με τις δύο πλευρές για να οριστικοποιήσει τα επόμενα βήματα”, σημείωσε ο Σαρίφ μέσω της πλατφόρμας Χ, συμπληρώνοντας πως “Η ειρήνη ουδέποτε ήταν τόσο κοντά όσο είναι σήμερα”.

Από την πλευρά του, το Ιράν δήλωσε επίσης ότι η επίτευξη συμφωνίας «δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά», σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η ένταση που προκάλεσε η οργισμένη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε την Τεχεράνη για διακίνηση πλαστού κειμένου.

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“Καθώς το Πακιστάν καταβάλλει εντατικές διαμεσολαβητικές προσπάθειες, έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι μια συνεχής εκστρατεία παραπληροφόρησης διεξάγεται από αυτούς που θέλουν να υπονομεύσουν την ειρηνευτική συμφωνία”, κατέληξε ο Πακιστανός πρωθυπουργός, η χώρα του οποίου εκτελεί χρέη διαμεσολαβητή για τον τερματισμό της σύρραξης.