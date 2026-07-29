Κομοτηνή: 19χρονος δικυκλιστής παρέσυρε αστυνομικό που του έκανε σήμα για έλεγχο

Παράσυρση αστυνομικού από 19χρονο μοτοσικλετιστή σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 29 Ιουλίου στην περιοχή του Ηφαίστου, στην Κομοτηνή.

Οι δύο εμπλεκόμενοι του τροχαίου μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο».

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Σύμφωνα με το xronos.gr, ο 19χρονος, ο οποίος αργότερα διαπιστώθηκε πως δεν είχε δίπλωμα, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα να παρασύρει τον ένστολο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο ο αστυνομικός όσο και ο οδηγός της μοτοσικλέτας.

Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της περιοχής όπου εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρουν ελαφρά τραύματα και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Ο 19χρονος συνελήφθη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σωματική βλάβη από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής.