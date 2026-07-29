Ο Τάσος Αρνιακός στο ACTION 24 – Η ανακοίνωση του καναλιού για τον γνωστό μετεωρολόγο

Το ACTION 24 ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης 29/7 ότι εντάσσεται στο δυναμικό του ο Τάσος Αρνιακός, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπητούς μετεωρολόγους της ελληνικής τηλεόρασης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού, “με πολυετή εμπειρία στην πρόγνωση του καιρού και το μοναδικό, άμεσο και χαρακτηριστικό του ύφος, ο Τάσος Αρνιακός θα βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό των τηλεθεατών του ACTION 24, μεταφέροντας με αξιοπιστία και απλό τρόπο όλες τις εξελίξεις για τον καιρό”.

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“Από τις 31 Αυγούστου, ο Τάσος Αρνιακός θα προσφέρει καθημερινά ολοκληρωμένη και έγκαιρη ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την καθημερινότητα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Με τη γνώση, την εμπειρία και την ξεχωριστή επικοινωνία που τον χαρακτηρίζει, ο Τάσος Αρνιακός αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο ενημερωτικό πρόγραμμα του ACTION 24. Το ACTION 24 τον καλωσορίζει θερμά και του εύχεται κάθε επιτυχία στη νέα τηλεοπτική σεζόν” καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός μετεωρολόγος για 19 ολόκληρα χρόνια έλεγε τις προγνώσεις του για τον καιρό μέσα από τη συχνότητα του ANT1.