Φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου – Σηκώθηκαν τέσσερα ελικόπτερα, μήνυμα από το 112 για “ετοιμότητα”

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 29 Ιουλίου σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου Κρήτης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 14:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση, Ρεθύμνου, #Κρήτη.

Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης #ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Επίσης, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Αγίου Βασιλείου, για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στις 14:35, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Η Περιφέρεια Κρήτης, σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) καθώς οι σημερινοί άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, ενώ βαθμιαία φτάνουν τοπικά έως 8 μποφόρ.

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Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου

προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.