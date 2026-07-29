DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές;
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μορόνι Ηρακλείου – Κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά στο Μορόνι Ηρακλείου – Κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα
DEBATER NEWSROOM

Σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) μετά από φωτιά στο Μορόνι Ηρακλείου που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση.

Η φωτιά καίει σε γεωργική έκταση προκαλώντας την κινητοποίηση εναέριων και επίγειων δυνάμεων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 13:45.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Επίσης, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Ηρακλείου για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ