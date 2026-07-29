Φωτιά στο Μορόνι Ηρακλείου – Κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) μετά από φωτιά στο Μορόνι Ηρακλείου που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση.
Η φωτιά καίει σε γεωργική έκταση προκαλώντας την κινητοποίηση εναέριων και επίγειων δυνάμεων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 13:45.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.
Επίσης, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Ηρακλείου για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
πηγή στην Google
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