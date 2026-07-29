Φωτιά στο Μορόνι Ηρακλείου – Κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα

Σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) μετά από φωτιά στο Μορόνι Ηρακλείου που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση.

Η φωτιά καίει σε γεωργική έκταση προκαλώντας την κινητοποίηση εναέριων και επίγειων δυνάμεων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 13:45.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Επίσης, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Ηρακλείου για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.