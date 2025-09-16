Η στιγμή της απονομής του ασημένιου μεταλλίου στον Καραλή – Δείτε το βίντεο

Ο Εμμανουήλ Καραλής πρόσθεσε ακόμη ένα μετάλλιο στην πλούσια συλλογή του μετά τον σπουδαίο αγώνα της Δευτέρας στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο.

Στον αγώνα που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Μανόλο άφησε το πρώτο και το τρίτο ύψος, κάνοντας επιτυχημένα άλματα στο 5.75 και στο 5.90 που τα πέρασε με τη μία, για να ακολουθήσουν δύο άκυρες στα 5.95. Ευτυχώς η τρίτη ήταν επιτυχημένη που του ανέβασε την ψυχολογία και τον βοήθησε να περάσει και τα 6 μέτρα που του χάρισαν την δεύτερη θέση πίσω από τον φίλο του Μόντο Ντουπλάντις.

Η απονομή έγινε μία μέρα μετά την επιτυχία του, το μεσημέρι της Τρίτης, όταν και πέρασε στον λαιμό του, το αργυρό μετάλλιο.