Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η στιγμή της απονομής του ασημένιου μεταλλίου στον Καραλή – Δείτε το βίντεο

Πέρασε τα 6 μέτρα για 12η φορά φέτος

Η στιγμή της απονομής του ασημένιου μεταλλίου στον Καραλή – Δείτε το βίντεο
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο Εμμανουήλ Καραλής πρόσθεσε ακόμη ένα μετάλλιο στην πλούσια συλλογή του μετά τον σπουδαίο αγώνα της Δευτέρας στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο.

Στον αγώνα που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Μανόλο άφησε το πρώτο και το τρίτο ύψος, κάνοντας επιτυχημένα άλματα στο 5.75 και στο 5.90 που τα πέρασε με τη μία, για να ακολουθήσουν δύο άκυρες στα 5.95. Ευτυχώς η τρίτη ήταν επιτυχημένη που του ανέβασε την ψυχολογία και τον βοήθησε να περάσει και τα 6 μέτρα που του χάρισαν την δεύτερη θέση πίσω από τον φίλο του Μόντο Ντουπλάντις.

Η απονομή έγινε μία μέρα μετά την επιτυχία του, το μεσημέρι της Τρίτης, όταν και πέρασε στον λαιμό του, το αργυρό μετάλλιο.

Ευλαμπία Ρέβη – Γιώργος Κουρδής: Τι ζητούν από τον ΣΚΑΪ για την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»
LIFESTYLE

Ευλαμπία Ρέβη – Γιώργος Κουρδής: Τι ζητούν από τον ΣΚΑΪ για την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής είναι αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά κατά του ΣΚΑΪ, ζητώντας αποζημίωση για την υποβάθμισή τους στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα». Τη θέση των δύο δημοσιογράφων πήρε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος ανέλαβε χρέη παρουσιαστή και συντονιστή στη νέα σεζόν. Ο Θεόδωρος Μαντάς, ένας από τους δικηγόρους του τηλεοπτικού ζευγαριού, […]