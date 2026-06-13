Ιράν: Σφράγισε και ναρκοθέτησε εγκαταστάσεις με εμπλουτισμένο ουράνιο – Η Τεχεράνη φοβάται επέμβαση των ΗΠΑ

Σε εκτεταμένη αύξηση των μέτρων ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που φυλάσσεται το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού φαίνεται να έχει προχωρήσει το Ιράν.

Όπως μεταδίδει το CNN, η πρόσβαση στο απόθεμα, που υπολογίζεται περίπου σε μισό τόνο είναι πλέον πολύ δύσκολη σε σχέση με μόλις έναν μήνα πριν, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση για την κατάσχεσή του.

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Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που ενημέρωσε δημοσιογράφους την Παρασκευή, οι δύο πλευρές φέρονται να πλησιάζουν σε συμφωνία που θα απαιτούσε από το Ιράν να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο στις ΗΠΑ, ώστε να καταστραφεί επί τόπου και στη συνέχεια να απομακρυνθεί από τη χώρα. Όμως, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον δίνουν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με τις συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ακόμη και για τους ίδιους τους Ιρανούς η απομάκρυνση του εμπλουτισμένου υλικού θα ήταν πλέον δύσκολη και επικίνδυνη, καθώς θα απαιτούσε βαριά εκσκαπτικά μηχανήματα και διαδικασίες αποναρκοθέτησης. Ο Scott Roecker, πρώην επικεφαλής του Γραφείου Απομάκρυνσης Πυρηνικού Υλικού της National Nuclear Security Administration, δήλωσε ότι, εφόσον οι πληροφορίες είναι ακριβείς, «σίγουρα θα περιέπλεκαν» την ανάκτηση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Το βασικό απόθεμα πιστεύεται από τη διεθνή κοινότητα ότι βρίσκεται σε κατεστραμμένες ή σφραγισμένες σήραγγες στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, ενώ πρόσθετες ποσότητες φέρονται να φυλάσσονται και σε άλλες εγκαταστάσεις.

Στελέχη και αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα κατάσταση θα μπορούσε να προσφέρει στο Ιράν περιθώριο να θολώσει την εικόνα γύρω από τη συμμόρφωσή του. Ο Roecker σημείωσε ότι, αν οι διαπραγματευτές απαιτήσουν από την Τεχεράνη να συγκεντρώσει όλο το απόθεμα σε κεντρικό σημείο για επαλήθευση και απομάκρυνση ή υποβάθμιση του εμπλουτισμού, τότε το βάρος θα πέσει στο Ιράν να αποκτήσει πρόσβαση και να παρουσιάσει πλήρη κατάλογο του υλικού. Σε ένα τέτοιο σενάριο, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να ισχυριστεί πως ένα μέρος του αποθέματος είναι μη ανακτήσιμο, αφήνοντας αβεβαιότητα για το αν θα μπορούσε να αποκτήσει ξανά πρόσβαση σε αυτό στο μέλλον.

Η απομάκρυνση του ουρανίου από το Ιράν, εφόσον υπάρξει συμφωνία, θα απαιτούσε πιθανότατα την ανάπτυξη εξειδικευμένης κινητής εγκατάστασης ουρανίου υπό την National Nuclear Security Administration στο Oak Ridge National Laboratory στο Τενεσί.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι μια τέτοια διαδικασία θα απαιτούσε τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

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Nέες επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, παρά τις θετικέ εξελίξεις στις συζητήσεις, οι συγκρούσεις και επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζονται.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία.

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«Το Ιράν εξαπέλυσε αρκετά επιθετικά drones με στόχο να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονταν από το Στενό του Ορμούζ», έγραψε στο Χ το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (Centcom). «Οι αμερικανικές δυνάμεις τα κατέρριψαν όλα τις τελευταίες ώρες» και η διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ «συνεχίζεται απρόσκοπτα», πρόσθεσε.

Το περιστατικό συνέβη ενώ η Τεχεράνη, το Πακιστάν που έχει ρόλο μεσολαβητή και η Ουάσινγκτον εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πιθανότητα, ύστερα από εβδομάδες κοπιαστικών διαπραγματεύσεων και ελπίδων που διαψεύσθηκαν, να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

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Οι εκδοχές ενός πιθανού συμβιβασμού που παρουσιάστηκαν από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και της Ουάσινγκτον παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές.

«Μόλις τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεών μας ολοκληρωθούν, η συμφωνία αυτή θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί στην κρατική τηλεόραση. «Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα τις επόμενες ημέρες. Είμαι αισιόδοξος», πρόσθεσε.

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Ο Αραγτσί δήλωσε ότι το σχέδιο της συμφωνίας προβλέπει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και μια νέα μορφή διαχείρισης του Στενού του Ορμούζ. Αλλά κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ψάχνει «προσχήματα» για να «εκτροχιάσει» μια πιθανή συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Ανάλογη αισιοδοξία εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο βασικός μεσολαβητής στη σύγκρουση. «Η ειρήνη ουδέποτε ήταν τόσο κοντά όσο είναι σήμερα», δήλωσε ο Σεχμπάζ Σαρίφ.

Και στην Ουάσινγκτον, υψηλόβαθμος αξιωματούχος εκτίμησε σε «80 με 85%» την πιθανότητα μιας συμφωνίας-πλαισίου που θα ανοίξει μια περίοδο 60 ημερών με τεχνικού χαρακτήρα συζητήσεις, αλλά «όχι 100%». «(Οι δύο πλευρές) δεν έχουν διασχίσει ακόμα τη γραμμή τερματισμού», δήλωσε, θέλοντας να διατηρήσει την ανωνυμία του.