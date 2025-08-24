Η Εθνική «λύγισε» στο ΟΑΚΑ – Η Γαλλία νίκησε 92-77

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ηττήθηκε με 92-77 από τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ, στο τελευταίο της φιλικό πριν από το Eurobasket 2025.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος οι Γάλλοι κυριάρχησαν, ειδικά στην τρίτη περίοδο, και πήραν διαφορά που κράτησαν μέχρι το τέλος.ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα-Πιτσίλκας-Μαρινάκης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-17, 49-43, 61-71, 77-92

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 13 (3/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη), Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος 10 (3/7 τρίποντα), Σλούκας 12 (1), Καλαϊτζάκης (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπανικολάου 5 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κατσίβελης 8 (2), Σαμοντούροβ, Γ. Αντετοκούνμπο 20 (4/7 δίποντα, 12/14 βολές, 3 ασίστ), Ζούγρης, Κ. Αντετοκούνμπο 3, Θ. Αντετοκούνμπο 1 (3 κλεψίματα), Μήτογλου 2 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα).

ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσίσκο 4 (0/7 σουτ, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Οκόμπο 8 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καμπαρό 7 (1), Γιαμπουσέλε 14 (3/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Κορντινιέ 5 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μάλεντον 16 (2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 6/6 βολές, 5 ασίστ, 2 λάθη), Τζαϊτέ 4, Ρισασέ 12 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Χορντ 2, Σαρ 10 (0/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κουλιμπαλί 10 (2).

