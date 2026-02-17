Η αφοπλιστική απάντηση Βεζένκοφ για την μεταγραφή του Χέις-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό AKTOR (Βίντεο)

Ο Σάσα Βεζένκοφ ρωτήθηκε μετά το ματς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για το Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ ανδρών για τη μεταγραφή του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ μετά την αναμέτρηση με την «Ένωση» όπου οι Πειραιώτες πήραν τη νίκη και την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, ο Σάσα Βεζένκοφ ρωτήθηκε για τη «βόμβα» του Παναθηναϊκού AKTOR με την απόκτηση του Νάιτζελ Χέις – Ντέιβις.

«Καλώς ήρθε» ήταν η αφοπλιστική απάντηση του έμπειρου φόργουορντ του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν θέλησε να πει περισσότερα για αυτή την κίνηση.

«Μη γελιόμαστε, ξέρουμε πως όταν χάνεις τρεις πόιντ-γκαρντ στην ίδια θέση είναι πολύ δύσκολο. Η ΑΕΚ έχει κάνει καταπληκτική πορεία και μόνο συγχαρητήρια της αξίζουν για αυτό που κάνει, το έχω ξαναπεί και πριν το κύπελλο, χάνοντας τον καλύτερό της παίκτης μεσούσης της σεζόν. Στο πρώτο ημίχρονο κάναμε καλή δουλειά και στην άμυνα, δεχθήκαμε μόνο 24 πόντους.

Στο δεύτερο ημίχρονο χαλαρώνεις λίγο αυτόματα, αν και δεν θα έπρεπε, αλλά και η ΑΕΚ παίζει μπάσκετ και εμείς δεν παίξαμε καλά και στην άμυνα και την επίθεση αλλά το Final-8 είναι έτσι ώστε να τελειώνει ο ένας αγώνας και να είσαι έτοιμος για τον άλλον» είπε για το ματς με την ΑΕΚ ο Σάσα Βεζένκοφ, ενώ για τον ημιτελικό με το Μαρούσι πρόσθεσε:

«Πολύς κόσμος θα περίμενε τον Άρη για την πορεία που έχει κάνει αλλά το Μαρούσι έχει καλούς παίκτες, το αδικεί η θέση που βρίσκεται στην βαθμολογία. Έχει έναν έμπειρο προπονητή και πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι ώστε να συνεχίσουμε να βρίσκουμε τον ρυθμό μας και να είμαστε έτοιμοι να πάμε ένα βήμα παραπέρα».