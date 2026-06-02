Αλλαγή στους ξένους του Ολυμπιακού αποφάσισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας – Ποιος παίκτης μπαίνει στην αποστολή

Λίγες ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ των τελικών της Basket League ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή στους ξένους της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος τεχνικός αποφάσισε να βγάλει από την αποστολή τον Μόντε Μόρις και να βάλει στη θέση του τον Κόρι Τζόσεφ, με τον Καναδό να προστίθεται στα πλάνα του για τους αγώνες με τον Παναθηναϊκό.

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Οι διαθέσιμοι ξένοι για τους «ερυθρόλευκους» στους τελικούς θα είναι οι Φρανκ Νιλικίνα, Τάισον Ουόρντ, Κόρι Τζόσεφ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Εβάν Φουρνιέ, ενώ από τους 8 ξένους οι 6 μπορεί να είναι παρόντες σε κάθε παιχνίδι.