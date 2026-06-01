ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
«Βόμβα» από την ΑΕΚ – Έκλεισε τον Ολεξάντερ Ζουμπκόφ (Βίντεο)

Σε μια πολύ σημαντική προσθήκη φαίνεται πως προχώρησε η ΑΕΚ καθώς έκανε δικό της όπως όλα δείχνουν τον Ολεξάντερ Ζουμπκόφ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η ΑΕΚ τα έχει βρει σε όλα με τον 29χρονο διεθνή Ουκρανό εξτρέμ αλλά και την Τραμπζονσπόρ προκειμένου να προχωρήσει στην απόκτηση του.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Ζούμπκοφ αναμένεται την Τρίτη στην Αθήνα για ιατρικά, υπογραφές και ανακοινώσεις.

Μάλιστα το συμβόλαιο που θα υπογράψει θα είναι διάρκειας τεσσάρων χρόνων μέχρι το 2030.

Ο Ολέξαντρ Ζούμπκοφ αγωνίζεται στη θέση του δεξιού εξτρέμ και έχει γεννηθεί στις 3 Αυγούστου 1996, με την χρηματιστηριακή του αξία σύμφωνα με το Transfermarkt να είναι στα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Τη φετινή χρονια αγωνίστηκε στην Τουρκία και την Τραμπζονσπόρ μετρώντας 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας 4 γκολ και 12 ασίστ.

