Τσιμιτσέλης για το «Όπου υπάρχει Ελλάδα»: «Αποδέχτηκα μια πρόταση, δεν είπα ‘ναι, διώξτε κάποιον’»

Για το παρασκήνιο της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» και την αποχώρηση της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή από τον ΣΚΑΪ μίλησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Σε συνέντευξή του στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου το βράδυ της Τρίτης 2/6, ο ηθοποιός και παρουσιαστής παραδέχθηκε πως η απόφασή του να πει το «ναι» στην εκπομπή συνοδεύτηκε από έντονο άγχος.

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«Μου έχουν προταθεί, δεν κυνήγησα την παρουσίαση. Το ζωντανό που φοβόμουν στο “Όπου υπάρχει Ελλάδα”, στην αρχή τα βρήκα σκούρα, γιατί εκτός ότι ήταν κάτι καινούργιο για μένα, είχα να αντιμετωπίσω όλο αυτό το σκηνικό, που είχε γίνει με τα παιδιά που ήταν πριν, που παρουσίαζαν την εκπομπή. Εμείς δεν βρεθήκαμε ποτέ κιόλας. Εγώ είπα απλώς, ναι, σε μία πρόταση που μου κάνανε. Δεν είπα ναι, διώξε κάποιον. Όλη αυτή η ιστορία… λες και μου λείπουνε κομμάτια. Και ήταν για μένα πολύ δύσκολο. Έπρεπε πρώτα να προσπεράσω όλο αυτό, γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι με ρωτάγανε σε σχέση με αυτό, εγώ είχα τον δικό μου νταλκά, ότι έχω να παρουσιάσω κάτι ζωντανό» ανέφερε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και συνέχισε:

Μου φαίνεται άθλος. Ειδικά στην αρχή είχε διαλυθεί ο εγκέφαλός μου για να μην κάνω κάτι λάθος. Όταν έχεις να διαχειριστείς θέματα όπως τα Τέμπη, δεν χωράει λάθος. Στέγνωνε το στόμα μου, γιατί αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ, η ιδιοσυγκρασία μου, δεν είμαι τόσο σοβαρός άνθρωπος, γιατί μου αρέσει και να κανιβαλίζω και να γελάω».

«Ένιωθα ότι κρίνομαι, ειδικά στην αρχή, από ένα σημείο και μετά δεν με απασχόλησε καθόλου. Στο θέατρο όταν είμαι δε με απασχολεί, αλλά σ’ αυτό, επειδή ήταν κάτι το οποίο ήταν καινούργιο για μένα, ήθελα να δω αν μπορώ να τα καταφέρω αφενός και να βγάλω ασπροπρόσωπους αυτούς που με επέλεξαν να το κάνω, κι από ένα σημείο και μετά ένιωσα ότι μπορώ να το κάνω και κυρίως όταν βγήκα έξω από το στούντιο» είπε ακόμα.

Σε άλλο σημείο ανέφερε πως «πάντα προσπαθώ να έχω ελεύθερο χρόνο, αλλά πάντα κάτι προκύπτει επαγγελματικά και δεν τα καταφέρνω. Η Κατερίνα δεν μαγειρεύει. Έχει προσπαθήσει αλλά μάλλον είμαι πολύ αυστηρός. Τον τελευταίο καιρό συνεργαζόμαστε με μια εταιρία και μας φέρνει το φαγητό στο σπίτι. Το Σαββατοκύριακο που δεν παίρνουμε, θα ψήσω στη ψησταριά», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Όσον αφορά την παραγωγή ταινιών, αποκάλυψε: «Γκρίζαρα. Με έφαγε το άγχος της παραγωγής της ταινίας “Κουραμπιέδες από χιόνι”. Πήγε πολύ καλά, αλλά μέχρι να πάει καλά άσπριζε τρίχα τρίχα. Όλα έγιναν στην ανάγκη να πεις “γιατί να μην δοκιμάσω κάτι που θέλω ακριβώς;”. Είναι καθαρά θέμα προσωπικής αναζήτησης. Έφτασα ηλικιακά να μπορώ να το κάνω και μετά από 25 ταινίες ήθελα να δοκιμάσω κάτι άλλο».