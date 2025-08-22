ΠΑΟΚ: Ο Τάισον συμμετείχε μερικώς στην προπόνηση

Σημαντικά προβλήματα τραυματισμών συνεχίζει να αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ, όμως ο Λουτσέσκου είδε τον Τάισον να βγάζει μέρος του προγράμματος στη Νέα Μεσημβρία και πλέον τον περιμένει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Λόγω τραυματισμού ο Τάισον έχασε τα τελευταία παιχνίδια της ομάδας του, ενώ σημειώνεται ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να έχει εκτός τον Δημήτρη Πέλκα και Σόλα Σορετιρέ, οι οποίοι και έχασαν την τελευταία στιγμή το ματς με τη Ριέκα στην Κροατία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η υπόθεση πρόκριση στο League Phase του Europa League 2025-26 μένει προσωρινά στην άκρη και η απόλυτη προσοχή του αγωνιστικού τμήματος στρέφεται στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League κόντρα στην ΑΕΛ στην άδεια Τούμπα.

Η διήμερη προετοιμασία της ομάδας ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής (22/08) στη Νέα Μεσημβρία.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα του αγώνα στην Κροατία ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γήπεδο, το γυμναστήριο και την πισίνα.

Οι υπόλοιποι δούλεψαν με τους προπονητές στον τομέα της τακτικής και στο φινάλε έπαιξαν οικογενειακό διπλό. Οι Δημήτρης Πέλκας και Σόλα Σορετίρε ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Τάισον έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της κανονικής προπόνησης.

Το Σάββατο (23.08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:00.