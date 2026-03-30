Γκάλης για Γκούμα: “Μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ”
Έφυγε σε ηλικία 79 ετών ο πρώην παίκτης του Πανελληνίου και της ΑΕΚ
Ο Νίκος Γκάλης έστειλε και αυτός με την σειρά του το δικό του μήνυμα μετά τον θάνατο του “Αυτοκράτορα” Βασίλη Γκούμα που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79 ετών.
Ο “γκάνγκστερ” με ανάρτηση του αποχαιρέτησε τον σπουδαία πρώην καλαθοσφαιριστή του Πανελληνίου, της ΑΕΚ και του Ηλυσιακού:
“Με λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του σπουδαίου Βασίλη Γκούμα, το ελληνικό μπάσκετ έχασε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητές του.
Ειλικρινή συλλυπητήρια”.
