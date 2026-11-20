Για τα προβλήματα των νέων μιλά ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok. Σε αυτό εμφανίζεται σε έναν διάλογο με μία νέα κοπέλα που του εξηγεί ότι είναι δύσκολο σήμερα για τους νέους να βρουν δουλειά και να αμείβονται κανονικά, να νοικιάσουν έστω μία γκαρσονιέρα, να ανοίξουν τα φτερά τους και να κάνουν τη δική τους οικογένεια.

«Η Ελλάδα μας διώχνει», λέει. «Μην το ξαναπείς αυτό», απαντά ο πρώην πρωθυπουργός εξηγώντας ότι «κάθε γενιά φτιάχνει την πατρίδα που ονειρεύεται» και ότι η λύση είναι να πάρει η νέα γενιά την Ελλάδα στα χέρια της.

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Ο διάλογος του Αντώνη Σαμαρά με την νεαρή κοπέλα