Νέο βίντεο Σαμαρά στο Tiktok: “Η Ελλάδα μας διώχνει, ήρθα σε εσάς γιατί σας βλέπω σαν πατέρα” – “Μην απελπίζεσαι, να έχεις βιλάδα”
Ο διάλογος του πρώην πρωθυπουργού με κοπέλα
Για τα προβλήματα των νέων μιλά ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok. Σε αυτό εμφανίζεται σε έναν διάλογο με μία νέα κοπέλα που του εξηγεί ότι είναι δύσκολο σήμερα για τους νέους να βρουν δουλειά και να αμείβονται κανονικά, να νοικιάσουν έστω μία γκαρσονιέρα, να ανοίξουν τα φτερά τους και να κάνουν τη δική τους οικογένεια.
«Η Ελλάδα μας διώχνει», λέει. «Μην το ξαναπείς αυτό», απαντά ο πρώην πρωθυπουργός εξηγώντας ότι «κάθε γενιά φτιάχνει την πατρίδα που ονειρεύεται» και ότι η λύση είναι να πάρει η νέα γενιά την Ελλάδα στα χέρια της.
Ο διάλογος του Αντώνη Σαμαρά με την νεαρή κοπέλα
- Κοπέλα: Πρόεδρε να σας πω κάτι. δεν περνάει καλά η γενιά μου
- Σαμαράς: Τι σας απασχολεί;
- Κοπέλα: Όλοι μας ζητάνε πτυχία, μεταπτυχιακά αλλά δουλειά με αμοιβή δεν μας δίνουνε Ούτε μια γκαρσονιέρα δεν μπορούμε να νοικιάσουμε. Οι γονεί μας, μας στηρίζουν αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Πρέπει κάτι να γίνει, πώς θα ανοίξουμε τα φτερά μας; Πώς θα κάνουμε δική μας οικογένεια; Η Ελλάδα μας διώχνει
- Σαμαράς: Μην το ξαναπείς αυτό. Κάθε γενιά φτιάχνει την πατρίδα που ονειρεύεται Η απογοήτευση δεν είναι λύση, η απάντηση είναι να πάρετε την Ελλάδα στα χέρια σας
- Κοπέλα: Η πολιτική είναι αδιάφορη
- Σαμαράς: Γιατί;
- Κοπέλα: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη Είμαστε η γενιά των Τεμπών, μας δουλεύουν οι πολιτικοί
- Σαμαράς: Για κάτσε δεν είμαστε όλοι ίδιοι
- Κοπέλα: Για αυτό ήρθα σε εσάς γιατί σας βλέπω σαν πατέρα και μου δίνετε μια σιγουριά. Τελικά σε τι πρέπει να πιστέψουμε;
- Σαμαράς: Να είστε αισιόδοξοι, και με πίστη ότι θα πετύχετε. Να έχετε βιλάδα μέσα σας
- Κοπέλα: Τι σημαίνει αυτό;
- Σαμαράς: Πως να σας το πω, είναι το keep going που λέμε στα Καλαματιανά
πηγή στην Google
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