Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, με αφορμή τις καταγγελίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε αναρτήσεις του στα social media, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστείδης Κορέας.

Το σχετικό βίντεο είχε διαβιβάσει στις εισαγγελικές αρχές ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος, σε σχετική ανακοίνωση, ανέφερε ότι το υλικό της επίμαχης ανάρτησης «περιλαμβάνει υβριστικές εκφράσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος της Ελληνικής Αστυνομίας».

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Το περιστατικό

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, τα ξημερώματα της Κυριακής, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών εντόπισαν στο Κολωνάκι ένα εταιρικό αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει και το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενο δρόμο. Ακολούθησε έλεγχος των στοιχείων των επιβατών, ενώ ελέγχθηκε και η άδεια οπλοκατοχής ενός από τους δύο άνδρες, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, κατείχε νόμιμα όπλο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διάρκεια του ελέγχου σημειώθηκε ένταση, καθώς οι αστυνομικοί φέρονται να δέχθηκαν ύβρεις και απειλές τόσο από παριστάμενους όσο και από πρόσωπο που συνομιλούσε τηλεφωνικά με κάποιον από τους επιβαίνοντες, μέσω ανοιχτής ακρόασης.

Αστυνομικές πηγές υποστηρίζουν ότι οι άνδρες της Δίωξης Εκβιαστών διατήρησαν την ψυχραιμία τους και ολοκλήρωσαν κανονικά τον έλεγχο. Καθώς δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση που να δικαιολογεί περαιτέρω ενέργειες, οι τρεις επιβαίνοντες αποχώρησαν με το αυτοκίνητό τους.