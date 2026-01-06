Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Το συγκινητικό βίντεο προς τιμή του πριν από το Παναθηναϊκός – Αρμάνι

Τίμησαν την μνήμη του εμβληματικού δημοσιογράφου οι "πράσινοι"

DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:32

Ο Παναθηναϊκός θέλησε να πει το δικό του αντίο στον μεγάλο δημοσιογράφο, Γιώργο Παπαδάκη πριν από το παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague με την Αρμάνι.

Γνωστός για τα παναθηναϊκά του αισθήματα, ο πατριάρχης της πρωινής ενημέρωσης τιμήθηκε από την “πράσινη” ΚΑΕ με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο.

Λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα στο Telekom Center Athens, ένα video για τον εμβληματικό δημοσιογράφο, συγκίνησε όλο τον κόσμο στις κερκίδες των οπαδών του Παναθηναϊκού.

Δείτε το αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε το DEBATER:

Ο Γιώργος Παπαδάκης “έφυγε” από την ζωή την περασμένη Κυριακή (4/1), μετά από έμφραγμα.

