Γιώργος Μπαρτζώκας: Οπαδός τον έβρισε και ο προπονητής ανέβηκε στην κερκίδα ζητώντας εξηγήσεις (Βίντεο)

Μετά τη λήξη του αγώνα του Ολυμπιακού στην έδρα της Ντουμπάι BC, σημειώθηκε ένταση μεταξύ του προπονητή των «ερυθρόλευκων», Γιώργου Μπαρτζώκα, και ενός Έλληνα οπαδού.

Ο οπαδός, που βρισκόταν στις εξέδρες, απευθύνθηκε με υβριστικό τρόπο προς τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος άκουσε τα λόγια και αμέσως ανέβηκε στις κερκίδες για να ζητήσει εξηγήσεις.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε, οι δύο άνδρες είχαν έναν έντονο διάλογο, ενώ γύρω τους βρίσκονταν και άλλοι θεατές που παρακολουθούσαν τη σκηνή.

Η στιγμή προκάλεσε αίσθηση, καθώς ο Μπαρτζώκας επέλεξε να αντιδράσει άμεσα, με την ένταση να εκτονώνεται μετά από λίγα λεπτά, χωρίς να εξελιχθεί σε κάτι χειρότερο.

Δείτε το βίντεο:

Ντουμπάι BC – Ολυμπιακός 108-98: Πήγαν σε παράταση αλλά «λύγισαν» οι Πειραιώτες

Στην Coca Cola Arena σταμάτησε το νικηφόρο σερί 5-0 του Ολυμπιακού στη Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν στην παράταση με 108-98 από την Ντουμπάι, για την 26η αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 16-9.

Στον αντίποδα, η ομάδα των Εμιράτων επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, αυξάνοντας το ρεκόρ της σε 12-14, παραμένοντας σε απόσταση αναπνοής από τη δεκάδα.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 52-40, 74-70, 95-95κ.α., 108-98 παρ.