Ντουμπάι BC – Ολυμπιακός 108-98: Πήγαν σε παράταση αλλά «λύγισαν» οι Πειραιώτες

Στην Coca Cola Arena σταμάτησε το νικηφόρο σερί 5-0 του Ολυμπιακού στη Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν στην παράταση με 108-98 από την Ντουμπάι, για την 26η αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 16-9.

Στον αντίποδα, η ομάδα των Εμιράτων επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, αυξάνοντας το ρεκόρ της σε 12-14, παραμένοντας σε απόσταση αναπνοής από τη δεκάδα.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 52-40, 74-70, 95-95κ.α., 108-98 παρ.