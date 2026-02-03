Θεωρείτε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα εκσυγχρονίσει τον δημόσιο βίο;
Ντουμπάι BC – Ολυμπιακός 108-98: Πήγαν σε παράταση αλλά «λύγισαν» οι Πειραιώτες

H ομάδα των Εμιράτων επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα

Ντουμπάι BC – Ολυμπιακός 108-98: Πήγαν σε παράταση αλλά «λύγισαν» οι Πειραιώτες
DEBATER NEWSROOM

Στην Coca Cola Arena σταμάτησε το νικηφόρο σερί 5-0 του Ολυμπιακού στη Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν στην παράταση με 108-98 από την Ντουμπάι, για την 26η αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 16-9.

Στον αντίποδα, η ομάδα των Εμιράτων επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, αυξάνοντας το ρεκόρ της σε 12-14, παραμένοντας σε απόσταση αναπνοής από τη δεκάδα.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 52-40, 74-70, 95-95κ.α., 108-98 παρ.

Ελλάδα – Ουγγαρία 11 – 12: «Λύγισε» στα πέναλντι η Εθνική πόλο των γυναικών – Θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μετά την ήττα της από την Ουγγαρία στην διαδικασία των πέναλτι με 11-12 (8-8 κανονική διάρκεια). Η ομάδα της Ουγγαρίας πήρε μια… άτυπη ρεβάνς για την ήττα στον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος, με την Ελλάδα να χάνει την πρόκριση για τον τελικό […]

Ελλάδα – Ουγγαρία 11 – 12: «Λύγισε» στα πέναλντι η Εθνική πόλο των γυναικών – Θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μετά την ήττα της από την Ουγγαρία στην διαδικασία των πέναλτι με 11-12 (8-8 κανονική διάρκεια). Η ομάδα της Ουγγαρίας πήρε μια… άτυπη ρεβάνς για την ήττα στον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος, με την Ελλάδα να χάνει την πρόκριση για τον τελικό […]