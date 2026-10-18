Παναθηναϊκός – Περιστέρι 95-75: Άνετη νίκη με εντυπωσιακή επιστροφή Ναν και Σλούκα (highlights)

Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Περιστερίου με 95-75 στο κεκλεισμένων των θυρών Telekom Center Athens, για την 3η αγωνιστική της Greek Basketball League, διατηρώντας το απόλυτο των νικών στο φετινό πρωτάθλημα.

Πέρα από το θετικό αποτέλεσμα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε έναν ακόμη σημαντικό λόγο να χαμογελά, καθώς είδε τους Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα να επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση έπειτα από τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισαν.

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Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε εντυπωσιακή επανεμφάνιση, σημειώνοντας 18 πόντους με 4/6 τρίποντα, μοιράζοντας έξι ασίστ και μαζεύοντας δύο ριμπάουντ σε 20 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Επέστρεψαν Ναν και Σλούκας – Θετικά μηνύματα για τη συνέχεια

Οι δύο παίκτες πέρασαν μαζί στο παρκέ, 1 λεπτό και 48 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου.

Ο Σλούκας, που είχε ταλαιπωρηθεί από πρόβλημα στο γόνατο μετά τους περσινούς τελικούς, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με έξι πόντους και δύο τρίποντα.

Από την πλευρά του, ο Ναν, ο οποίος είχε υποστεί ρήξη έσω μηνίσκου πριν από την έναρξη της προετοιμασίας, έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, προσφέροντας λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Η επιστροφή τους ενισχύει σημαντικά τις επιλογές του Ομπράντοβιτς ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων σε EuroLeague και ελληνικό πρωτάθλημα.

Κυρίαρχος από το πρώτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός

Οι γηπεδούχοι επέβαλαν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά, κλείνοντας την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 13 πόντων (26-13).

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Η διαφορά συνέχισε να αυξάνεται στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στα αποδυτήρια προηγούμενος με 52-29.

Καθοριστική ήταν η παρουσία του Ντίνου Μήτογλου, ο οποίος είχε ήδη πετύχει double-double πριν από το ημίχρονο, με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ.

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Στο δεύτερο μέρος, η εικόνα δεν άλλαξε. Οι «πράσινοι» έφτασαν ακόμη και στο +30 (78-48), πριν χαλαρώσουν στα τελευταία λεπτά και διαμορφωθεί το τελικό 95-75.

Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε χωρίς τους Λεσόρ, Φαλ και Μπόνγκα, ενώ ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε δεν χρησιμοποιήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο λόγω μικροτραυματισμού.

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Οι πρωταγωνιστές και τα δεκάλεπτα

Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Κέντρικ Ναν με 18 πόντους, ενώ ακολούθησαν ο Ντίνος Μήτογλου με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ και ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 15 πόντους.

Για το Περιστέρι, που είχε στον πάγκο του τον Βασίλη Ξανθόπουλο, ξεχώρισαν ο Χατζηδάκης με 13 πόντους και ο Φραϊντέλ με 12.

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Τα δεκάλεπτα: 26-13, 52-29, 75-46, 95-75.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 5, Φρανσίσκο 15 (3), Χέις-Ντέιβις 11 (2), Ερνανγκόμεθ 9 (1), Μήτογλου 16 (11 ριμπ.), Μωραΐτης, Μπαντιό 3 (1), Σλούκας 6 (2), Κουζέλογλου 2, Ναν 18 (4), Γιαμπουσέλε 3 (1), Μαντζούκας 7 (1).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 5, Φιντς 6, Πετράκης 8 (2), Πέιν 8, Άντερσον 5, Ιτούνας 8 (2), Ασωνίτης, Φραϊντέλ 12 (3), Χατζηδάκης 13, Παπαδάκης 6 (2), Νικολαΐδης, Θωμάκος.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Τεφτίκης, Βάγγαλης.