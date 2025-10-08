Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Γιάννης Σφαιρόπουλος: Τέλος και επίσημα από τον Ερυθρό Αστέρα

Μετά την ήττα από την Ζαντάρ

Γιάννης Σφαιρόπουλος: Τέλος και επίσημα από τον Ερυθρό Αστέρα
Παρελθόν από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα αποτελεί και επίσημα ο Γιάννης Σφαιρόπουλος το απόγευμα της Τετάρτης 8/10.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της σερβικής ομάδας μετά την ήττα της από την Ζαντάρ για την ABA League, ενώ είχαν προηγηθεί οι δυο ήττες για την Euroleague.

Παρελθόν αποτελεί και ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλης Γεραγωτέλλης.

Πλέον η διοίκηση του Ερυθρού Αστέρα αναζητεί τον διάδοχο του Έλληνα τεχνικού με τον Σάσα Ομπράντοβιτς να είναι το μεγάλο φαβορί για να τον διαδεχθεί.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

