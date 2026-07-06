Χαμός για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα Σεπόλια – Επέστρεψε στο αγαπημένο του γήπεδο (Βίντεο)

Χαμός επικράτησε το μεσημέρι της Δευτέρας 6/7 στα Σεπόλια για την επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο αγαπημένο του γήπεδο.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA βρέθηκε στο γήπεδο του Τρίτωνα στα Σεπόλια όπου προκάλεσε ενθουσιασμό με πλήθος κόσμου να βρίσκεται εκεί για να τον δει από κοντά.

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