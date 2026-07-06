Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χαμός για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα Σεπόλια – Επέστρεψε στο αγαπημένο του γήπεδο (Βίντεο)

Συμμετείχε σε ένα event με Αμερικανό youtuber

Χαμός για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα Σεπόλια – Επέστρεψε στο αγαπημένο του γήπεδο (Βίντεο)
(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Χαμός επικράτησε το μεσημέρι της Δευτέρας 6/7 στα Σεπόλια για την επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο αγαπημένο του γήπεδο.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA βρέθηκε στο γήπεδο του Τρίτωνα στα Σεπόλια όπου προκάλεσε ενθουσιασμό με πλήθος κόσμου να βρίσκεται εκεί για να τον δει από κοντά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμμετείχε σε ένα event με τον Αμερικανό youtuber, “N3on” στον λόφο του Αρείου Πάγου στην Ακρόπολη.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ