Χαμός για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα Σεπόλια – Επέστρεψε στο αγαπημένο του γήπεδο (Βίντεο)
Συμμετείχε σε ένα event με Αμερικανό youtuber
Χαμός επικράτησε το μεσημέρι της Δευτέρας 6/7 στα Σεπόλια για την επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο αγαπημένο του γήπεδο.
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA βρέθηκε στο γήπεδο του Τρίτωνα στα Σεπόλια όπου προκάλεσε ενθουσιασμό με πλήθος κόσμου να βρίσκεται εκεί για να τον δει από κοντά.
Νωρίτερα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμμετείχε σε ένα event με τον Αμερικανό youtuber, “N3on” στον λόφο του Αρείου Πάγου στην Ακρόπολη.
πηγή στην Google
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