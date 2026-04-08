Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Πάνω από 12 ομάδες προσπάθησαν να τον αποκτήσουν», γράφει το ESPN

Το σίριαλ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζεται, μιας και πηγές από την Αμερική αναφέρουν την απόρριψη 12 ομάδων για την ανταλλαγή του Έλληνα σταρ.

Ο έμπιστος δημοσιογράφος του ESPN, Σαμ Σαράνια, αποκάλυψε ότι πριν από την trade deadline 12 ομάδες προσέγγισαν τον «Greak Freak» με την διοίκηση των Μπακς να αποφασίζουν να τον κρατήσουν στην ομάδα.

Ανάμεσά τους ήταν οι Μαϊάμι Χιτ, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, οι οποίοι εν τέλη έμειναν με την ελπίδα. Παρότι δεν ολοκληρώθηκε κάποια ανταλλαγή, η κατάσταση στην ομάδα δεν είναι ιδανική αναφέροντας ότι «συμβιβάζονται με την ιδέα μιας πιθανής ανταλλαγής που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή την offseason».

Υψηλόβαθμο στέλεχος της ομάδας των «ελαφιών» σχολίασε επίσης της κατάσταση λέγοντας ότι: «Η κατάσταση είναι τόσο τοξική όσο οποιαδήποτε άλλη στο πρωτάθλημα. Περίμεναν μέχρι την τελευταία στιγμή για τον Γιάννη, και τώρα όλοι το γνωρίζουν».

Η κατάσταση με τον Έλληνα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και η αποχώρησή του από το Μιλγουόκι το ερχόμενο καλοκαίρι μοιάζει σχεδόν βέβαιη βάση ων τωρινών δεδομένων.