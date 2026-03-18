Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τεταμένες οι σχέσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς – Του ζήτησαν να μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν

Σε καθόλου καλή φάση δεν είναι οι σχέσεις ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μιλγουόκι Μπακς μετά τη φετινή άσχημη σεζόν των «ελαφιών» στο NBA.

Τελευταίο περιστατικό φαίνεται να είναι το γεγονός ότι οι Μιλγουόκι Μπακς ζήτησαν από τον «Greek Freak» να μην αγωνιστεί άλλο φέτος καθώς ταλαιπωρείται από διάφορους τραυματισμούς και με δεδομένο πως οι πιθανότητες για είσοδο στα play-in του NBA μειώνονται θέλουν να τον έχουν υγιή.

Να θυμίσουμε, ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπέστη υπερέκταση στο αριστερό γόνατο στον αγώνα με τους Πέισερς. “Δεν μπορεί να τολμήσει κάποιος να έρθει να μου πει να μη παίξω, σαν παιδί δεν έχω δώσω αυτό το δικαίωμα, όσο μπορούν τα πόδια μου θα είμαι εκεί” είχε πει σε δηλώσεις του για αυτό το ενδεχόμενο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.