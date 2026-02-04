Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αινιγματική ανάρτηση στο Instagram για το μέλλον του στους Μπακς

Όλα τα «φώτα» του ΝΒΑ είναι στραμμένα πάνω του

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αινιγματική ανάρτηση στο Instagram για το μέλλον του στους Μπακς
DEBATER NEWSROOM

Το ΝΒΑ «καίγεται» και οΓιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει την ανάρρωση και τις ατομικές προπονήσεις του, «φουντώνοντας» περισσότερο τις φημολογίες περί αποχώρησής του από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Συγκεκριμένα ανέβασε στον προσωπικό του λογαριαμό στο Instagram κάποιες φωτογραφίες από την ατομική του προπόνηση, γράφοντας μία αινιγματική λεζάντα κάτω από αυτές.

«Χωρίς μολύβι, αλλά εξακολουθώ να τραβάω όλη την προσοχή», έγραψε o Έλληνας σταρ.

Ομάδες όπως οι Νικς, Χιτ, Τίμπεργουλβς και Γουόριορς έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτησή του. Θυμίζουμε ότι το συμβόλαιό του με τα «ελάφια» λήγει το καλοκαίρι του 2027.

