Γιαννακόπουλος για ΣΕΦ: «Είμαι αισιόδοξος ότι η απόφαση θα είναι 0-20»

Θέση για την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε για την Euroleague πήρε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο αγώνας θα πρέπει να δοθεί με 0-20 στην τούρκικη ομάδα λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου και όχι να αναβληθεί για την κακοκαιρία Byron.

«Είμαι περίεργος να δω αν αυτή η ξεκάθαρη κατάσταση του ακατάλληλου γηπέδου, που σημαίνει 20-0 νίκη των αντιπάλων, θα εφαρμοστεί ή αν θα βγάλουν χαρτιά που θα μιλούν για ακραία καιρικά φαινόμενα και μπλα μπλα μπλα» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Αυτά δεν είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουν γίνει πολλές φορές. Τώρα αν κάποιες ομάδες δεν έχουν επενδύσει για να γίνονται τα παιχνίδια με φυσιολογικές συνθήκες… Οι κανονισμοί είναι πολύ ξεκάθαροι. Είμαι αισιόδοξος πως η απόφαση που θα παρθεί θα είναι για 0-20. Για να δούμε».