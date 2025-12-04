Αναβλήθηκε ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας Byron

Η κακοκαιρία Byron προκάλεσε την αναβολή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε για την Euroleague.

Συγκεκριμένα, μετά τις διαβουλεύσεις ανάμεσα σε όλες τις πλευρές αποφασίστηκε να αναβληθεί ο αγώνας για λόγους ασφαλείας των πολιτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, άπαντες περιμένουν να δουν πότε θα γίνει ο αγώνας, με το πιθανότερο σενάριο να είναι αύριο στις 21:15 στο ΣΕΦ εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε.