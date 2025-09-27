Φρανκ Νιλικίνα: “Οι πρόεδροι έδειξαν ότι με θέλουν, ο Εβάν με βοηθά ήδη και έχω πολύ υψηλό κίνητρο”

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού έκανε ο Φρανκ Νιλικίνα που έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό των “Πειραιωτών” το μεσημέρι του Σαββάτου (27/9).

Μιλώντας στα ΜΜΕ που τον υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο, ο Νιλικίνα αναφέρθηκε και στη σχέση του με τους Γάλλους παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά και τον Ματίας Λεσόρ, με τον οποίο θα είναι φέτος αντίπαλος στα “αιώνια” ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, στάθηκε στην προσπάθεια των αδερφών Αγγελόπουλων να τον πάρουν και δήλωσε έτοιμος για την νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Οι δηλώσεις του Νιλικίνα

Για την προφορά του ονόματός του: “Φρανκ Νιλικίνα”.

Για τις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό: “Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και περιμένω να αρχίσουν τα πράγματα. Δεν μπορώ να παίξω σήμερα, αλλά θα δω τον αγώνα, θα ολοκληρώσω την διαδικασία του να είμαι παίκτης του Ολυμπιακού και θα πάω στο γήπεδο για να συναντηθώ με τα παιδιά και τους υπόλοιπους στην ομάδα και θα ξεκινήσουμε”.

Για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό φέτος: “Μεγάλους στόχους και μεγάλες φιλοδοξίες. Είναι λίγο αστείο γιατί ατομικά μόλις τώρα ήρθα τώρα και θα γίνω μέρος της διαδικασίας. Είμαι ευγνώμων για τα όσα πέρασα με την Παρτίζαν, αλλά όσον αφορά τους στόχους του Ολυμπιακού, δεν χρειάζεται να μιλήσω για αυτούς. Είναι μεγάλοι στόχοι”.