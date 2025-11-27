Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1: Με «εκτελεστή» Γκατσίνοβιτς άλωσε το Αρτέμιο Φράνκι

Η ΑΕΚ πήρε σπουδαίο διπλό με 0-1 κόντρα στην Φιορεντίνα για την League Phase του UEFA Europa Conference League.

Κάπως έτσι η ΑΕΚ με το γκολ του Γκατσίνοβιτς στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης έφτασε τους επτά βαθμούς και είναι στην 10η θέση της βαθμολογίας της League Phase της διοργάνωσης.

Από εκεί και πέρα η Φιορεντίνα έμεινε στους 6 βαθμούς και είναι στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.